В списке главных должников по НДФЛ во Владимирской области - неожиданный лидер

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-26T14:36:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация города Владимира опубликовала очередной список крупнейших должников по НДФЛ (бюджет города получает 15% от него). В лидерах неожиданно оказался ФКУ "Следственный изолятор № 1 УФСИН по Владимирской области". Его задолженность составляет 11,3 миллиона рублей. На втором месте оказалось ООО "Амбитус", закрывшее последнюю владимирскую сеть супермаркетов "Квартал" - 5,5 миллионов рублей. На третьем месте - ЗАО по свиноводству "Владимирское" с долгом в 2,4 миллиона рублей. Предприятие проходит реорганизацию.

Бывший некогда лидером списков должников перед различными организациями ООО "Владимирский Моторно-тракторный завод" оказался на четвертом месте. Его долг составляет 2,4 миллиона рублей.

Отметим, что завод "Автоприбор" в рейтинге (в нем 17 организаций) не присутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU