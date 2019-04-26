2019-04-26T14:35:03+03:00
Общество

Владимирским ветеранам сделали бесплатный проезд на время майских праздников

А на поездах бесплатно можно будет ездить весь май
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В преддверии 9 мая власти договорились с перевозчиками региона о предоставлении бесплатного проезда для ветеранов в общественном транспорте в период с 1 по 10 мая.

Кроме этого, право бесплатного проезда с 1 по 31 мая предоставят местные железнодорожные компании. Речь идет лишь о пригородном сообщении по Владимирской области. Бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок. Для оформления бесплатного проезда инвалиду или ветерану Великой Отечественной войны, а также сопровождающему его лицу необходимо обратиться в кассу по продаже билетов на автомобильный (кроме такси) или железнодорожный вид транспорта, к кондуктору (водителю) автобуса. При отказе в выдаче бесплатного билета необходимо обратиться либо к начальнику автовокзала (автостанции) и железнодорожной станции или в администрацию соответствующего муниципального образования.

Кстати, хотелось бы понять, что мешает сделать бесплатным проезд для ветеранов Великой отечественной войны в течение всего года. В конце концов, их осталось уже не так уж много.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во вторник на час перекроют центр Владимира
Яйца и мука из-за Пасхи во Владимире не подорожали
Житель Владимира признан блогером года
Владимирцы смогут признаться в любви на камеру
В списке главных должников по НДФЛ во Владимирской области - неожиданный лидер
«Ростелеком» поддержал акцию «Чистый четверг» во Владимире
На прошлой неделе 36 человек обратились в больницы после укуса клещей
Отец суздальского школьника ударил полицейского перед родительским собранием
Владимирцев приглашают посмотреть, как работают спасатели
Волонтеров Владимирской области приглашают поучаствовать в конкурсе "Доброволец России-2019"
Сборная Владимирской области по боксу одержала победу в международном турнире
Владимирский заключенный стал фигурантом уголовного дела за экстремистский пост в соцсетях
В Коврове задержали парня, который просто хотел покататься на чужом автомобиле
Убивший выпивавшую жену владимирец получил шесть лет колонии строгого режима
В Судогде три памятника архитектуры предали из ведения региона муниципалитету
Во Владимирской области начали ставить камеры видеонаблюдения в лесах
Суздальчане распустили слух о пожаре в Спасо-Ефимовском монастыре
За сутки во Владимирской области потушили 70 пожаров
Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику подарили редкие образцы богословской и эмигрантской литературы
Юных владимирцев приглашают на "Первомайскую карусель"
Вязниковскому центру дополнительного образования для детей присвоят имя Владимира Селиверстова
Во Владимире открывается футбольная академия московского «Спартака»
Во Владимирской области создадут единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи