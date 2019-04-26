Владимирским ветеранам сделали бесплатный проезд на время майских праздников

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-26T14:35:03+03:00

А на поездах бесплатно можно будет ездить весь май

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В преддверии 9 мая власти договорились с перевозчиками региона о предоставлении бесплатного проезда для ветеранов в общественном транспорте в период с 1 по 10 мая.

Кроме этого, право бесплатного проезда с 1 по 31 мая предоставят местные железнодорожные компании. Речь идет лишь о пригородном сообщении по Владимирской области. Бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок. Для оформления бесплатного проезда инвалиду или ветерану Великой Отечественной войны, а также сопровождающему его лицу необходимо обратиться в кассу по продаже билетов на автомобильный (кроме такси) или железнодорожный вид транспорта, к кондуктору (водителю) автобуса. При отказе в выдаче бесплатного билета необходимо обратиться либо к начальнику автовокзала (автостанции) и железнодорожной станции или в администрацию соответствующего муниципального образования.

Кстати, хотелось бы понять, что мешает сделать бесплатным проезд для ветеранов Великой отечественной войны в течение всего года. В конце концов, их осталось уже не так уж много.

ИСТОЧНИК KP.RU