Отец суздальского школьника ударил полицейского перед родительским собранием

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-26T14:06:27+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Суздаля, ударившего полицейского во дворе школы № 1. Участковый шел в школу на встречу с родительским активом и заметил у входа двух курящих мужчин. Он попросил их бросить сигареты, один сразу же так и сделал, а другой несколько раз ударил полицейского.

Пресс-служба ведомства сообщает, что сейчас мужчина раскаивается в своем поведении. Он заявил, что всему виной алкоголь. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU