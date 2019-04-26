2019-04-26T14:00:11+03:00
Общество

Владимирцев приглашают посмотреть, как работают спасатели

29 апреля состоятся показательные выступления пожарных
Алексей СУХОВ
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29 апреля в 13.00 на площадке перед торговым центром «Ашан» (улица Тракторная, дом №45 «а») в рамках празднования 370-летия со дня образования пожарной охраны России будут проходить показательные выступления пожарных и спасателей города Владимира.

В программе: показательные выступления по ликвидации дорожно-транспортного происшествия и спасению пострадавшего; демонстрация ликвидации условного пожара различными способами тушения; демонстрация тушения горящего дома и спасения человека.

Кроме того, пожарные покажут, как они спасают людей с высотных зданий. Также жителей города ждет выставка пожарной и спасательной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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