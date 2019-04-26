Волонтеров Владимирской области приглашают поучаствовать в конкурсе "Доброволец России-2019"
Конкурс направлен на поддержку и выявление инициативных людей, создание социальных лифтов для неравнодушных и активных граждан. Победителям конкурса присуждается одноимённая премия. Её уже дважды вручал Президент Владимир Путин.
В 2018 году на конкурс было подано рекордное – почти 16 тысяч – количество заявок, среди которых более 170 из Владимирской области. Реабилитационный лагерь «Шередарь» для детей, перенёсших онкологические заболевания, в Петушинском районе стал победителем конкурса прошлого года в номинации «Лучший волонтёрский центр».
Участвовать в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 8 лет, общественные, образовательные, коммерческие и иные организации и объединения, осуществляющие добровольческую (волонтёрскую) деятельность на территории региона. Заявки на участие оформляются на сайте добровольцыроссии.рф.
Более подробную информацию о конкурсе «Доброволец России – 2019» можно получить в комитете по молодёжной политике администрации Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU