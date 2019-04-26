2019-04-26T13:48:41+03:00
Общество

Волонтеров Владимирской области приглашают поучаствовать в конкурсе "Доброволец России-2019"

Заявки принимают до 16 июня
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Конкурс направлен на поддержку и выявление инициативных людей, создание социальных лифтов для неравнодушных и активных граждан. Победителям конкурса присуждается одноимённая премия. Её уже дважды вручал Президент Владимир Путин.

В 2018 году на конкурс было подано рекордное – почти 16 тысяч – количество заявок, среди которых более 170 из Владимирской области. Реабилитационный лагерь «Шередарь» для детей, перенёсших онкологические заболевания, в Петушинском районе стал победителем конкурса прошлого года в номинации «Лучший волонтёрский центр».

Участвовать в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 8 лет, общественные, образовательные, коммерческие и иные организации и объединения, осуществляющие добровольческую (волонтёрскую) деятельность на территории региона. Заявки на участие оформляются на сайте добровольцыроссии.рф.

Более подробную информацию о конкурсе «Доброволец России – 2019» можно получить в комитете по молодёжной политике администрации Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во вторник на час перекроют центр Владимира
Яйца и мука из-за Пасхи во Владимире не подорожали
Житель Владимира признан блогером года
Владимирцы смогут признаться в любви на камеру
В списке главных должников по НДФЛ во Владимирской области - неожиданный лидер
Владимирским ветеранам сделали бесплатный проезд на время майских праздников
«Ростелеком» поддержал акцию «Чистый четверг» во Владимире
На прошлой неделе 36 человек обратились в больницы после укуса клещей
Отец суздальского школьника ударил полицейского перед родительским собранием
Владимирцев приглашают посмотреть, как работают спасатели
Сборная Владимирской области по боксу одержала победу в международном турнире
Владимирский заключенный стал фигурантом уголовного дела за экстремистский пост в соцсетях
В Коврове задержали парня, который просто хотел покататься на чужом автомобиле
Убивший выпивавшую жену владимирец получил шесть лет колонии строгого режима
В Судогде три памятника архитектуры предали из ведения региона муниципалитету
Во Владимирской области начали ставить камеры видеонаблюдения в лесах
Суздальчане распустили слух о пожаре в Спасо-Ефимовском монастыре
За сутки во Владимирской области потушили 70 пожаров
Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику подарили редкие образцы богословской и эмигрантской литературы
Юных владимирцев приглашают на "Первомайскую карусель"
Вязниковскому центру дополнительного образования для детей присвоят имя Владимира Селиверстова
Во Владимире открывается футбольная академия московского «Спартака»
Во Владимирской области создадут единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи