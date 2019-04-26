2019-04-26T13:44:48+03:00
Спорт

Сборная Владимирской области по боксу одержала победу в международном турнире

В соревнованиях приняло участие более 30 спортсменов из Германии, Польши, Узбекистана и России
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено областной администрациейфото предоставлено областной администрацией
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Международный турнир по боксу «Кубок четырёх» прошёл во Владимирской области с 19 по 21 апреля.

В соревнованиях приняло участие более 30 спортсменов из Германии, Польши, Узбекистана и России. Участников турнира приветствовал олимпийским чемпион, заслуженный мастер спорта России Рахим Чахкиев.

В командном зачёте победила команда России, которую представляла сборная Владимирской области. Второе и третье места завоевали команды Германии и Польши соответственно. На четвертом месте оказались спортсмены из Узбекистана.

Отдельные спортсмены были отмечены в номинациях. Боксёр из Польши Филип Шпакович был награжден «За волю к победе». Представитель команды Узбекистана Фанат Кахрамонов – «За лучшую технику». «Лучшим боксёром» признан Кевин Шуманн из Германии. Специальные призы от «КовровЛесПрома» получили владимирец Рамазан Дадаев и ковровчанин Александр Каретин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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