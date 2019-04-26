Сборная Владимирской области по боксу одержала победу в международном турнире
Международный турнир по боксу «Кубок четырёх» прошёл во Владимирской области с 19 по 21 апреля.
В соревнованиях приняло участие более 30 спортсменов из Германии, Польши, Узбекистана и России. Участников турнира приветствовал олимпийским чемпион, заслуженный мастер спорта России Рахим Чахкиев.
В командном зачёте победила команда России, которую представляла сборная Владимирской области. Второе и третье места завоевали команды Германии и Польши соответственно. На четвертом месте оказались спортсмены из Узбекистана.
Отдельные спортсмены были отмечены в номинациях. Боксёр из Польши Филип Шпакович был награжден «За волю к победе». Представитель команды Узбекистана Фанат Кахрамонов – «За лучшую технику». «Лучшим боксёром» признан Кевин Шуманн из Германии. Специальные призы от «КовровЛесПрома» получили владимирец Рамазан Дадаев и ковровчанин Александр Каретин.
ИСТОЧНИК KP.RU