2019-04-26T12:27:04+03:00
Происшествия

Владимирский заключенный стал фигурантом уголовного дела за экстремистский пост в соцсетях

Он сделал запись за два года до заключения
Артём Черепанов
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УФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело об экстремизме в отношении заключенного одной из колоний Владимирской области. По версии следствия, еще в 2015 году 24-летний молодой человек сделал пост с соцсетях, содержавший аудиозапись с призывами к экстремистской деятельности.

С 2017 года подозреваемый отбывает наказание в колонии за причинение легкого вреда здоровью человека и незаконный оборот наркотиков. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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