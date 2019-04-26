Владимирский заключенный стал фигурантом уголовного дела за экстремистский пост в соцсетях

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-26T12:27:04+03:00

Он сделал запись за два года до заключения

Изменить размер текста: A A

УФСБ по Владимирской области возбудило уголовное дело об экстремизме в отношении заключенного одной из колоний Владимирской области. По версии следствия, еще в 2015 году 24-летний молодой человек сделал пост с соцсетях, содержавший аудиозапись с призывами к экстремистской деятельности.

С 2017 года подозреваемый отбывает наказание в колонии за причинение легкого вреда здоровью человека и незаконный оборот наркотиков. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU