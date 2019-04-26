2019-04-26T12:08:17+03:00
Происшествия

В Коврове задержали парня, который просто хотел покататься на чужом автомобиле

Его нашли по следам, оставленным в машине
Артем Бердник
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В Коврове возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем. Полицией было установлено, что 20 апреля ковровчанин обнаружил ключ в замке зажигания в припаркованном автомобиле «ВАЗ», сел за руль и уехал с места парковки. Через некоторое время колесо транспортного средства было пробито, парень оставил автомобиль и скрылся.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, собрали следы убежавшего, благодаря которым установили личность молодого человека. Задержали его уже по месту жительства. Как сообщает УМВД России по Владимирской области, свою вину парень признал, сказав, что просто хотел покататься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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