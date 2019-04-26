Убивший выпивавшую жену владимирец получил шесть лет колонии строгого режима
Ленинский городской суд города Владимира вынес приговор 47-летнему местному жителю, убившему жену. Отношения в семье давно были неровными, женщина выпивала и не воспитывала сына. 28 октября 2018 года после того, как жена в очередной раз вернулась домой пьяной, случился скандал. Женщина обругала мужа и свою мать матом. Кроме того, у мужа были основания для ревности. На кухне он принялся избивать супругу, нанеся ей множество ударов по голове. Женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы на месте происшествия.
Мужчина активно помогал следствию в расследовании дела. Суд принял во внимание и его попытки оказать жене медицинскую помощь.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU