Во Владимирской области начали ставить камеры видеонаблюдения в лесах

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-26T10:38:45+03:00

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Департамент лесного хозяйства начал установку системы раннего обнаружения возгораний в лесах Владимирской области. 30 камер видеонаблюдения будет установлено на вышках операторов сотовой связи.

- Уже установлено 6 видеокамер в Гусь-Хрустальном районе вблизи села Григорьево, поселка Иванищи и деревни Першково, - рассказал директор департамента Иван Петухов. - Затем камеры установят в Меленковском, Собинском и Ковровском районах, а до конца года систему полностью смонтируют и внедрят в эксплуатацию.

Изображение со всех камер будет передаваться в региональную диспетчерскую службу в департамент лесного хозяйства. Дежурные смогут отслеживать ситуацию в режиме онлайн. Для сотрудников лесничеств и филиалов «Владимирского лесхоза» будет доступно видеоизображение с камер, установленных на их территориях.

Видеокамеры - не единственная система наблюдения и предупреждения пожаров. Во Владимирской области действует трехуровневый мониторинг. Для первичного обнаружения возможного пожара используются данные дистанционного зондирования земли из космоса с использованием федеральной системы «ИСДМ-Рослесхоз». Второй уровень – регулярный облет территории на двух имеющихся у владимирской авиабазы самолетах «Ан-2». И, наконец, самый подробный контроль – объезд территории мобильными группами сотрудниками лесничеств владимирского лесхоза.

Как сообщают в региональном МЧС, с 15 апреля во Владимирской области произошло 25 лесных пожаров общей площадью 15,7 га. Средняя площадь одного пожара составила 0,63 га. Все пожары были потушены в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU