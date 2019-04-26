Суздальчане распустили слух о пожаре в Спасо-Ефимовском монастыре

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-26T10:38:37+03:00

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В группах во "Вконтакте" 25 апреля стала появляться информация о том, что якобы в Суздале горит Спасо-Ефимовский монастырь. Жители начали переживать. Но,как выяснилось чуть позже, горел не монастырь. Суздальчане, которые сообщили о пожаре, видимо, не разобрались, что именно горело и решили догадаться.

- В интернете появилась неверная информация, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области. - На самом деле в 200 метрах от монастыря, на частной территории горел строительный мусор. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Угрозы распространения на монастырь не было. К тушению привлекались 2 автоцистерны и 6 человек личного состава. Сообщение о пожаре поступило 25 апреля в 22.50. Открытое горение было ликвидировано 23.10.

ИСТОЧНИК KP.RU