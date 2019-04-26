За сутки во Владимирской области потушили 70 пожаров
В лесу случилось 6 низовых пожаров
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В течение суток во Владимирской области сотрудники МЧС потушили 70 техногенных пожаров и 6 лесных низовых пожаров.
Напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф: для граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU