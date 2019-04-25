2019-04-25T19:10:06+03:00
Общество

Юных владимирцев приглашают на "Первомайскую карусель"

Ребята узнают про праздник 1 мая
Алексей СУХОВ
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29 апреля библиотека-филиал № 13 (ул.Горького, 69) приглашает всех мальчишек и девчонок на минутки истории «Первомайская карусель».

Ребята узнают, что праздник, который отмечают во многих странах мира в первый день мая, - это день человека-труженика и день защиты его прав. Сотрудники библиотеки расскажут об истории праздника Весны и Труда, о своеобразных традициях празднования 1 Мая в Италии, Франции, Германии, и, конечно же, в России.

Кроме исторического экскурса библиотекари подготовили для ребят экскурс в мир профессий. Дети познакомятся с литературой, представленной на книжной выставке «Калейдоскоп профессий», примут участие в конкурсах «Отгадай загадку», «Продолжи пословицу» и других.

Начало - в 11:00. Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU

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