Как владимирцам будут доставлять пенсии в майские праздники

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-25T16:16:33+03:00

1,3 и 9 мая на почте - выходной день

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Владимирский Пенсионный фонд сообщает, по какому графику будут доставлять пенсии владимирцам в праздничные дни. Как известно, с 1 по 12 мая будет только три полноценных рабочих дня - 6,7 и 8 мая. В выходные дни почта частично будет работать, но по измененному графику.

1, 3 и 9 мая во всех отделений почтовой связи – выходной день.

Доставка пенсий за май начнется со 2 мая – в этот день будут доставляться пенсии за 3 мая, а некоторыми отделениями связи – и за 4 мая.

Пенсии за 9 мая будут доставляться 7 и 8 мая.

Доставка пенсий в остальные дни будет происходить в соответствии с графиком работы конкретных почтовых отделений. Более подробную информацию получатели могут узнать у себя на почте.

Те пенсионеры, которые получают выплаты на банковские карты, получат их по графику: 6, 13 и 21 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU