2019-04-25T13:28:53+03:00
Общество

В Муроме водители городских автобусов сильно перерабатывали

Местная прокуратура проверила два предприятия и обнаружила, что там регулярно нарушался режим работы
Алексей СУХОВ
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Муромская городская прокуратура проверяла автобусные предприятия Мурома. И выявила, что водители ООО "Муром-Экспресс" и ИП Белянцева С.В. (предприятия, которые обслуживают значительную часть автобусных маршрутов города) регулярно перерабатывали.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на предприятии нарушался режим работы, допускались переработки, в отдельных случаях до 30 часов в месяц. По мнению проверяющих, все это могло привести к ДТП с участием общественного транспорта. А это риск гибели людей. Руководителям автотранспортных предприятий было указано, что подобные вещи недопустимы. 4 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлениям прокурора индивидуальный предприниматель и генеральный директор ООО «Муром-Экспресс» оштрафованы по статье КОАП "осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией".

ИСТОЧНИК KP.RU

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