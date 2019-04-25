В Муроме водители городских автобусов сильно перерабатывали
Муромская городская прокуратура проверяла автобусные предприятия Мурома. И выявила, что водители ООО "Муром-Экспресс" и ИП Белянцева С.В. (предприятия, которые обслуживают значительную часть автобусных маршрутов города) регулярно перерабатывали.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на предприятии нарушался режим работы, допускались переработки, в отдельных случаях до 30 часов в месяц. По мнению проверяющих, все это могло привести к ДТП с участием общественного транспорта. А это риск гибели людей. Руководителям автотранспортных предприятий было указано, что подобные вещи недопустимы. 4 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по постановлениям прокурора индивидуальный предприниматель и генеральный директор ООО «Муром-Экспресс» оштрафованы по статье КОАП "осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией".
ИСТОЧНИК KP.RU