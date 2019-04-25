2019-04-25T13:11:37+03:00
Общество

В парке "Дружба" уберут валежник и посадят новые деревья

Акция "Марш парков" закончится масштабным мероприятием 26 апреля
Алексей СУХОВ
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Акция "Марш парков" проходит ежегодно и заключается в реальной помощи особо охраняемым природным территориям. В этом году она проходит в период с 20 по 26 апреля.

Финал акции пройдет в парке "Дружбы" 26 апреля. В рамках "Марша парков" будет произведена посадка деревьев, уборка валежника, реконструкция зелёных насаждений, уборка мусора на территории парка. В акции обещали принять участие районные администрации, студенты и школьники, представители общественных организаций, предприятий региона, а также неравнодушные жители областного и районных центров. Начало в 11.00 на месте старта "Лыжни России".

К акции также присоединились: студенты Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, СДЮСШОР №3 по лыжным гонкам и биатлону имени А.А. Прокуророва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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