В гусевской детский больнице испортилась вакцина, стоимостью 2 миллиона рублей
В детской больнице города Гусь-Хрустального из-за отключения холодильника испортилось 11,5 тысяч доз дорогостоящей вакцины. Ущерб оценивается в 2 миллиона рублей.
Областная прокуратура проверила больницу и обратила внимание на то, что медицинское учреждение не проводит контроль показаний термометров. В выходные дни за холодильником не следят. План мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях в соответствии с требованиями действующего законодательства не обновлен.
Департамент здравоохранения администрации Владимирской области и руководство больницы получили представление от прокуратуры. Провизора больницы и главврача оштрафуют.
ИСТОЧНИК KP.RU