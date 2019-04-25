2019-04-25T12:41:37+03:00
Общество

В гусевской детский больнице испортилась вакцина, стоимостью 2 миллиона рублей

Отключился холодильник
Артём Черепанов
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В детской больнице города Гусь-Хрустального из-за отключения холодильника испортилось 11,5 тысяч доз дорогостоящей вакцины. Ущерб оценивается в 2 миллиона рублей.

Областная прокуратура проверила больницу и обратила внимание на то, что медицинское учреждение не проводит контроль показаний термометров. В выходные дни за холодильником не следят. План мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях в соответствии с требованиями действующего законодательства не обновлен.

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области и руководство больницы получили представление от прокуратуры. Провизора больницы и главврача оштрафуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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