2019-04-25T12:12:48+03:00
Общество

В центре Владимира для крестного хода на Пасху центр перекроют на 3 часа

Обшественный транспорт пустят в объезд
Анна ДЕКТЯРЕВА
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28 апреля, в день празднования православной Пасхи, центр Владимира будет закрыт для транспорта с 15.00 до 18.00. Движение всех видов транспорта будет закрыто по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. В это время будет происходить встреча благодатного огня у Золотых ворот и крестный ход к Успенскому собору.

Автомобилистам предложено объезжать центр по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.

Автобусы №1С, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кт, Лыбедская магистраль.

Троллейбусы пойдут так:

№ 1 - Ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй»,

№№ 2 и 8 - работать не будут,

№ 5 - Ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе — Вокзал,

№ 7 - Пр-кт Ленина - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира — ВЭМЗ.

Кстати, на время проведения спортивного праздника 27 апреля будет ограничено движение с 08.30 час. до 15.00 час. по Лыбедской магистрали от пересечения с улицей Гагарина до перекрестка с Октябрьским проспектом и по Октябрьскому проспекту от пересечения с улицей Мира до улицы Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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