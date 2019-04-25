2019-04-25T11:42:05+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном и в Муроме задержали наркоторговцев

У одних нашли гашиш, а у других героин
Артем Бердник
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В «Гусь-Хрустальном» завершили расследование уголовных дел в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. Обвиняемые были задержаны этой зимой во Владимире. 31-летний гусевчанин при задержании попытался избавиться от синтетического наркотика массой 0,26 грамма. Второй даже не пытался, в карманах у молодого человека обнаружили 2,22 грамма гашиша, предназначенного для продажи.

В аналогичных преступлениях обвиняются жители Муромского района. В конце января в Муроме полицейские задержали 36 и 37-летних местных жителей. По информации УМВД России по Владимирской области, в ходе личного досмотра у молодых людей изъяли более 5 граммов героина.

Уголовные дела были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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