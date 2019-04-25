2019-04-25T11:30:19+03:00
Политика

Место Валерия Пузанова во владимирском горсовете займет Андрей Усов

Он участвовал в выборах в ЗС в прошлом году
Сергей МОРКОВКИН
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Место Валерия Пузанова во владимирском горсовете займет 40-летний Андрей Усов. Он участвовал в выборах в депутаты ЗС в прошлом году, но не прошел по партийным спискам.

По данным владимирского облизбиркома, в прошлом году Андрей Усов был директором ООО "Мастер-Владимир". Окончил ВлГУ в 2003 году.

Напомним, Валерий Пузанов покинул горсовет 24 апреля, проведя в качестве депутата ровно два года. Мандат он получил у ушедшего на тот момент на должность начальника управления ЖКХ администрации города Владимира Ильи Потапова (ныне - директор департамента ЖКХ администрации Владимирской области). Илья Потапов избрался в горсовет по партийному списку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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