Первомайского шествия во Владимире не будет

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-25T11:40:31+03:00

Изменить размер текста: A A

1 мая впервые за долгое время во Владимире не будет традиционной демонстрации. Владимирские профсоюзы решили не устраивать шествие и провести концерт на Соборной площади. В этом официальном мероприятии примут участие представители "Единой России" и представители администрации Владимирской области.

Кроме того, еще три политические партии проведут свои митинги отдельно от профсоюзов. С 10.30 до 12.00 у входа в Центральный городской парк соберутся сторонники КПРФ. Потом с 12.00 до 15.00 их сменят извечные политические оппоненты из ЛДПР. Коммунисты России соберутся как обычно на площади Ленина с 10.30 до 13.30.

ИСТОЧНИК KP.RU