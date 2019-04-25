С 25 апреля во Владимирской области разрешена навигация маломерных судов

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-25T10:26:43+03:00

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Навигация маломерных судов 2019 года открывается, эксплуатация на водоемах Владимирской области разрешена с 25-го апреля.

В связи с началом навигации ГИМС Главного управления МЧС России по Владимирской области напоминает владельцам маломерных судов, что эксплуатация разрешается после регистрации их в судовой книге; нанесения бортовых (регистрационных) номеров; технического освидетельствования органами ГИМС; при оснащении спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационными и другим оборудованием.

Управлять водным транспортом с механическим двигателем разрешается только аттестованным экзаменационной комиссией ГИМС МЧС России. Кроме того, у судоводителя должно быть удостоверение на право управления плавсредством.

ИСТОЧНИК KP.RU