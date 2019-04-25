Владимирское "Торпедо" 27 апреля проведет предпоследнюю домашнюю игру в этом сезоне

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-25T10:22:02+03:00

После этого команда вернется во Владимир лишь в июне

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У владимирского "Торпедо" наступила полоса матчей против лидеров. После игры в Иваново, где владимирцы проиграли "Текстильщику", торпедовцы сыграют дома против "Велеса".

Матч состоится 27 апреля в 16.00 на малой спортивной арене "Торпедо". Традиционная для весны практика - играть на втором стадионе. Там искусственный газон и проблем с полем нет. Да и посещаемость у клуба такая, что на малой спортивной арене эту группа болельщиков смотрится внушительней.

"Велес" сейчас занимает третье место ("Торпедо" - на пятом). При этом команда опережает владимирский клуб на 6 очков. В первом круге (18 сентября) "Торпедо" в Москве выиграло у "Велеса" со счетом 1:0. Тогда уже в добавленное ко второму тайму время гол забил лучший нападающий нашей команды Максим Нестеров.

ИСТОЧНИК KP.RU