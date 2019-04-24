Валерий Пузанов предложил депутатам владимирского горсовета провести ему "прощальный банкет"

СЕГОДНЯ 20:52 2019-04-24T20:52:39+03:00

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Валерий Пузанов сегодня досрочно сложил полномочия депутата владимирского горсовета. Он уходит работать советником фракции ЛДПР на постоянной основе при Законодательном Собрании Владимирской области. На заседании горсовета, которое прошло 24 апреля, народные избранники приняли его заявление освободить депутатское кресло большинством голосов.

При этом, на вопрос из зала: "А что, если мы проголосуем против его ухода?" председатель комитета по вопросам местного самоуправления Ирина Машковцева, которая зачитывала проект решения, предложила попробовать. То ли в шутку, то ли в серьез, из всех депутатов, а их присутствовал 31 человек, пятеро проголосовали против ухода Валерия Пузанова. Среди них Дмитрий Кушпита («Яблоко»), Дмитрий Хлащев и Борис Оверчук (КПРФ), Дмитрий Павлов и Павел Кузнецов («Единая Россия»).

В завершении заседания Совета Пузанов выступил перед коллегами с трогательной речью.

В конце речи "самый бедный депутат горсовета" предложил своим более состоятельным коллегам устроить банкет в честь ухода его с должности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/705134" frameborder="0"></iframe> Прощание Валерия Пузанова с горсоветом.

ИСТОЧНИК KP.RU