Во Владимире состоится спортивный праздник в честь Дня Победы
27 апреля состоится большой спортивный праздник, посвященный Дню Победы. В рамках праздника пройдет легкоатлетическая эстафета, велогонка, забеги на беговелах, роликовых коньках и лыжероллерах.
Центральным местом проведения праздника станут Лыбедская магистраль и Октябрьский проспект. Легкоатлетическая эстафета общей протяженностью 3585 метров будет состоять из 14 этапов. В ней примут участие команды школ, колледжей и университетов, коллективов физической культуры, предприятий и организаций города.
Для участников велогонок 8-10 лет предусмотрена дистанция протяженностью 1,5 км, 11-14 лет — 2,5 км, 15-19 лет — 5 км, 20 лет и старше — 7,5 км. Для совсем юных спортсменов впервые пройдет гонка на беговелах.
Соревнования на роликовых коньках в этом году организуются для участников 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет и 14-16 лет, а также среди семейных команд - в забеге «Мама, папа, я - роллеров семья!».
Будет ограничено движение всех видов транспорта с 8.30 до 15.00 по Лыбедской магистрали от пересечения с улицей Гагарина до перекрестка с Октябрьским проспектом и по Октябрьскому проспекту от пересечения с улицей Мира до улицы Дзержинского.
Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Мира, Горького, Дзержинского, 2-й Никольской, Ильича, Гагарина.
ИСТОЧНИК KP.RU