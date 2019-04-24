2019-04-24T19:01:49+03:00
Общество

Врачи Областной клинической больницы спасли пациентку с тяжелой формой пневмонии

У молодой пациентки из Вязниковского района отказали легкие
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено департаментом здравоохраненияФото предоставлено департаментом здравоохранения
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У молодой пациентки из Вязниковского района в результате тяжелой формы пневмонии, вызванной вирусом гриппа, отказали легкие. Консилиум врачей Областной клинической больницы принял решение о подключении больной к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Кровь забирается из венозного русла, насыщается кислородом, а затем возвращается пациенту. Этот современный и уникальный для нашего региона метод реанимации был внедрен больницей в начале 2018 года.

– Женщина находилась в состоянии медикаментозной комы. Медики не отходили от пациентки буквально ни на минуту, контролируя ее жизненно важные функции. В критические моменты лабораторные исследования проводились каждые полчаса, – говорит заведующий отделением Денис Потапов.

Владимирские медики боролись за жизнь пациентки около месяца, и смогли победить тотальную форму пневмонии.

Из реанимации больная была переведена в пульмонологическое отделение для прохождения курса легочной реабилитации. После длительной комы и аппаратного дыхания пациентку учили заново дышать, ходить, двигаться. На минувшей неделе женщина была выписана домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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