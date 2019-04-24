2019-04-24T18:54:35+03:00
Звезды

В Центре ИЗО откроется юбилейная выставка художника Николая Бондаренко

Гости увидят более 100 произведений живописца
Алексей СУХОВ
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Юбилейная выставка современного владимирского живописца, члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств Николая Бондаренко включает в себя более 100 произведений, написанных им за последние 30 лет. Этюды и картины, пейзажи, натюрморты и портреты составят разнообразную впечатляющую экспозицию.

Произведения художника можно отнести к направлению фигуративной живописи, однако в них нет натуралистичной завершенности. Автор придерживается техники пастозной масляной живописи. Его увлекают красочность мира, он стремится запечатлеть то, что будет дарить радость и хорошее настроение. Особенно любит художник пейзажи владимирского края и натюрморты с полевыми цветами. Он стремится запечатлеть главный момент жизни цветка – его расцвет.

Произведения Бондаренко находятся в картинных галереях и частных собраниях, например, работа «Вечер» (1992) хранится в фондах Музея русского импрессионизма в Москве.

Выставка откроется 25 апреля и продлится до 19 мая. Цена билетов – 50-100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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