В Центре ИЗО откроется юбилейная выставка художника Николая Бондаренко
Юбилейная выставка современного владимирского живописца, члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств Николая Бондаренко включает в себя более 100 произведений, написанных им за последние 30 лет. Этюды и картины, пейзажи, натюрморты и портреты составят разнообразную впечатляющую экспозицию.
Произведения художника можно отнести к направлению фигуративной живописи, однако в них нет натуралистичной завершенности. Автор придерживается техники пастозной масляной живописи. Его увлекают красочность мира, он стремится запечатлеть то, что будет дарить радость и хорошее настроение. Особенно любит художник пейзажи владимирского края и натюрморты с полевыми цветами. Он стремится запечатлеть главный момент жизни цветка – его расцвет.
Произведения Бондаренко находятся в картинных галереях и частных собраниях, например, работа «Вечер» (1992) хранится в фондах Музея русского импрессионизма в Москве.
Выставка откроется 25 апреля и продлится до 19 мая. Цена билетов – 50-100 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU