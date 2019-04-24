В Селивановском районе работникам задолжали 467 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:49 2019-04-24T18:49:21+03:00

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Прокуратура Селивановского района провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда.

Было установлено, что предприятие «Костенецкий карьер» имело задолженность по выплате заработной платы сотрудникам за февраль.

Мировому судье Селивановского района направлено 33 заявления о выдаче судебных приказов и взыскании заработной платы на общую сумму 467 тысяч рублей, которые рассмотрены и удовлетворены.

Сейчас все долги перед работниками погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU