2019-04-24T18:49:21+03:00
Общество

В Селивановском районе работникам задолжали 467 тысяч рублей

Благодаря прокуратуре, задолженность погашена
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Селивановского района провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда.

Было установлено, что предприятие «Костенецкий карьер» имело задолженность по выплате заработной платы сотрудникам за февраль.

Мировому судье Селивановского района направлено 33 заявления о выдаче судебных приказов и взыскании заработной платы на общую сумму 467 тысяч рублей, которые рассмотрены и удовлетворены.

Сейчас все долги перед работниками погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире состоится спортивный праздник в честь Дня Победы
Врачи Областной клинической больницы спасли пациентку с тяжелой формой пневмонии
В Центре ИЗО откроется юбилейная выставка художника Николая Бондаренко
Во Владимирской области стартует акция "Георгиевская ленточка"
Индекс промышленного производства Владимирской области за первую четверть года составил 111,4 процента
Во Владимирскую область приедет Владимир Жириновский
Спортшкола имени Прокуророва получит машину для подготовки лыжных трасс
Экс-глава ГУП "Тепличный" получил восемь лет колонии строгого режима
В микрорайоне 8-ЮЗ откроют взрослую поликлинику
В Гусь-Хрустальном открывается выставка, посвященная открыткам о Великой Отечественной войне
В Камешковском районе полицейские нашли руководителя организации, пользовавшегося пиратскими программами
Жители Петушков проголосовали против объединения города с Петушинским районом
Во Владимире на Пасху пустят четыре автобуса до Улыбышевского кладбища
Девять молодых владимирских ученых получили гранты по 500 тысяч рублей
Исполняющим обязанности главы администрации Александровского района стал выходец из Подмосковья
Отопительный сезон во Владимире завершен
Владимирцев приглашают вспомнить об Окуджаве
Во Владимире откроется выставка "Зеленая неделя"
Сотрудница покровской тюрьмы заняла второе место в соревнованиях кинологов ФСИН по ЦФО
На закрытии Танеевского фестиваля во Владимире выступят «Виртуозы Москвы»
Владимиро-Суздальский музей-заповедник прошел во второй тур конкурса-фестиваля «Интермузей – 2019»
Житель Петушков осужден за грабеж накануне нового года
Камешковец попал за решетку за кражу и торговлю взрывчаткой