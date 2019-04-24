Во Владимирской области стартует акция "Георгиевская ленточка"

СЕГОДНЯ 18:39 2019-04-24T18:39:18+03:00

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25 апреля стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Владимирская область станет её активной участницей.

Георгиевская ленточка – это символ нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, благодарность людям, отдавшим всё для фронта и для Победы.

В течение двух недель до Дня Победы активисты общественного движения «Волонтёры Победы» будут раздавать георгиевские ленточки и рассказывать о правилах их ношения в самых популярных общественных местах нашего региона. Во Владимире – это площадь Победы и Соборная площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU