Индекс промышленного производства Владимирской области за первую четверть года составил 111,4 процента

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-24T16:38:31+03:00

А производство водки сократилось в пять раз

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Во Владимирской области после долгой стагнации заметно вырос ключевой экономический показатель - индекс промышленного производства. По данным Владимирстата, в первом квартале 2019 года (данные за март) он составил 111,4%. Рост отмечен практически во всех отраслях производства.

По сравнению с мартом 2018 года в прошлом месяце Владимирская область совершила рывок в производстве сыра (его изготовлено в 4 раза больше), прибавила в выпуске сливочного масла (более чем в 1,5 раза), кофе (на 50 процентов), печенья, вафель и пирожных (на 41 процент). Производство минеральной воды увеличилось на 20 процентов.

Наилучшие показатели по обороту в обрабатывающих производствах демонстрирует Ковровский район (почти троекратный рост в 1 квартале этого года по сравнению с 1 кварталом 2018 года), Вязниковский район (плюс 55,2 процента), Гусь-Хрустальный район (плюс 53,3 процента), Судогодский район (плюс 43,8 процента) и Ковров (плюс 36,8 процента).

Вместе с тем, по данным Росалкогольрегулирования, производство водки в регионе за указанный период сократилось в 5 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU