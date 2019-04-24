2019-04-24T15:12:59+03:00
Происшествия

Экс-глава ГУП "Тепличный" получил восемь лет колонии строгого режима

И штраф в 20 миллионов рублей
Сергей МОРКОВКИН
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24 апреля Ленинский районный суд города Владимира вынес обвинительный приговор бывшему директору ГУП "Тепличный" Виктору Шляхову. Он получил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и штраф в размере 20 миллионов рублей. Кроме того, 4,4 миллиона рублей Виктор Шляхов возместит комбинату "Тепличный" (восьмикратный размер полученных от сотрудников ГУПа премий). В ближайшие шесть лет Виктору Шляхову запрещено занимать должности в муниципальных и государственных учреждениях.

Отметим, что жена Виктора Шляхова бывший пресс-секретарь экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой Рита Шляхова на заседание суда снова не пришла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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