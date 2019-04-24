2019-04-24T14:49:57+03:00
Общество

В микрорайоне 8-ЮЗ откроют взрослую поликлинику

Ее оборудуют в здании на Нижней Дуброва 13-а
Ольга МАКАРОВА
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В микрорайоне 8-ЮЗ планируют открыть поликлинику для взрослых. Об этом сообщили на заседании Совете народных депутатов города Владимира. На встрече озвучили, что администрация города Владимира передаст нежилое здание по адресу Нижняя Дуброва 13-а администрации региона и в ведение облздрава для того, чтобы в нем открыли взрослую поликлинику.

Помещение в 540 "квадратов" городу в муниципальную собственность передал застройщик микрорайона 8-ЮЗ. Новая поликлиника станет филиалом Городской поликлиники №1. Конкретики по поводу даты открытия, количества врачей, которые будут оказывать помощь взрослому населению, а также видов медицинской помощи пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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