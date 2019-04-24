2019-04-24T14:47:30+03:00
Звезды

В Гусь-Хрустальном открывается выставка, посвященная открыткам о Великой Отечественной войне

Владимиро-Суздальский музей-заповедник представит 19 экспонатов из своей коллекции
Алексей СУХОВ
Поделиться:
предоставлено ВСМЗпредоставлено ВСМЗ
Изменить размер текста:

С 1 мая по 30 июня 2019 года в музее хрусталя имени Мальцовых (Георгиевский собор, город Гусь-Хрустальный, улица Калинина, 2А) открывается выставка "Летопись Великой Отечественной Войны в открытках".

19 почтовых открыток, напечатанных с 1941 по 1988 год, из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника, рассказывают о военной истории и подвиге русского солдата.

В начале войны почтовые открытки выпускались в виде карточек-бланков. Без картинок и иллюстраций, они выполняли роль писем. Чуть позже появилось так называемое "воинское письмо" – односторонняя открытка с изображением и надписями. Напечатанное на неотбеленной бумаге, письмо предназначалось для отправки только из воинских частей в тыл. На такой открытке мог быть изображен плакат патриотической направленности, героический сюжет, репродукция, карикатура. Начиная с 1943 года, почтовая карточка стала двухсторонней с иллюстрацией. Первой серией выходят открытки, посвящённые 25-летию Красной Армии, чуть позже выходит серия "Герои Советского Союза". Открытки последних лет Отечественной войны посвящены победоносным сражениям.

После войны каждую весну в киосках "Союзпечать" появлялись открытки с красным победным флагом, с изображением георгиевской ленты, весенними цветами, орденами – чтобы люди могли поздравить с Днём Победы своих друзей, знакомых и родных. Открытки в честь Победы выпускали большими тиражами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спортшкола имени Прокуророва получит технику для подготовки лыжных трасс
Экс-глава ГУП "Тепличный" получил восемь лет колонии строгого режима
В микрорайоне 8-ЮЗ откроют взрослую поликлинику
В Камешковском районе полицейские нашли руководителя организации, пользовавшегося пиратскими программами
Жители Петушков проголосовали против объединения города с Петушинским районом
Во Владимире на Пасху пустят четыре автобуса до Улыбышевского кладбища
Девять молодых владимирских ученых получили гранты по 500 тысяч рублей
Исполняющим обязанности главы администрации Александровского района стал выходец из Подмосковья
Отопительный сезон во Владимире завершен
Владимирцев приглашают вспомнить об Окуджаве
Во Владимире откроется выставка "Зеленая неделя"
Сотрудница покровской тюрьмы заняла второе место в соревнованиях кинологов ФСИН по ЦФО
На закрытии Танеевского фестиваля во Владимире выступят «Виртуозы Москвы»
Владимиро-Суздальский музей-заповедник прошел во второй тур конкурса-фестиваля «Интермузей – 2019»
Житель Петушков осужден за грабеж накануне нового года
Камешковец попал за решетку за кражу и торговлю взрывчаткой