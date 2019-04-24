В Гусь-Хрустальном открывается выставка, посвященная открыткам о Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-24T14:47:30+03:00

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С 1 мая по 30 июня 2019 года в музее хрусталя имени Мальцовых (Георгиевский собор, город Гусь-Хрустальный, улица Калинина, 2А) открывается выставка "Летопись Великой Отечественной Войны в открытках".

19 почтовых открыток, напечатанных с 1941 по 1988 год, из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника, рассказывают о военной истории и подвиге русского солдата.

В начале войны почтовые открытки выпускались в виде карточек-бланков. Без картинок и иллюстраций, они выполняли роль писем. Чуть позже появилось так называемое "воинское письмо" – односторонняя открытка с изображением и надписями. Напечатанное на неотбеленной бумаге, письмо предназначалось для отправки только из воинских частей в тыл. На такой открытке мог быть изображен плакат патриотической направленности, героический сюжет, репродукция, карикатура. Начиная с 1943 года, почтовая карточка стала двухсторонней с иллюстрацией. Первой серией выходят открытки, посвящённые 25-летию Красной Армии, чуть позже выходит серия "Герои Советского Союза". Открытки последних лет Отечественной войны посвящены победоносным сражениям.

После войны каждую весну в киосках "Союзпечать" появлялись открытки с красным победным флагом, с изображением георгиевской ленты, весенними цветами, орденами – чтобы люди могли поздравить с Днём Победы своих друзей, знакомых и родных. Открытки в честь Победы выпускали большими тиражами.

ИСТОЧНИК KP.RU