В Камешковском районе полицейские нашли руководителя организации, пользовавшегося пиратскими программами

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-24T13:49:56+03:00

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В Камешковском районе сотрудники полиции из отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции обнаружили, что руководитель одной из местных организаций нарушил авторские права и использовал вредоносные компьютерные программы для взлома лицензионных продуктов.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в период с октября 2016 по апрель 2019 года 40-летний мужчина использовал нелицензионную версию программного обеспечения для трехмерного проектирования объектов машино- и приборостроительной конфигурации. Он применил вредоносные компьютерные программы, позволившие обойти защитные системы программного продукта. Ущерб, нанесенный правообладателю, составил около 700 000 рублей.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права) и статьей 273 УК РФ (использование вредоносных компьютерных программ).

ИСТОЧНИК KP.RU