2019-04-24T13:49:56+03:00
Происшествия

В Камешковском районе полицейские нашли руководителя организации, пользовавшегося пиратскими программами

Он взломал системы защиты лицензионные продукты с помощью вредоносных программ
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Камешковском районе сотрудники полиции из отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции обнаружили, что руководитель одной из местных организаций нарушил авторские права и использовал вредоносные компьютерные программы для взлома лицензионных продуктов.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в период с октября 2016 по апрель 2019 года 40-летний мужчина использовал нелицензионную версию программного обеспечения для трехмерного проектирования объектов машино- и приборостроительной конфигурации. Он применил вредоносные компьютерные программы, позволившие обойти защитные системы программного продукта. Ущерб, нанесенный правообладателю, составил около 700 000 рублей.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права) и статьей 273 УК РФ (использование вредоносных компьютерных программ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спортшкола имени Прокуророва получит технику для подготовки лыжных трасс
Экс-глава ГУП "Тепличный" получил восемь лет колонии строгого режима
В микрорайоне 8-ЮЗ откроют взрослую поликлинику
В Гусь-Хрустальном открывается выставка, посвященная открыткам о Великой Отечественной войне
Жители Петушков проголосовали против объединения города с Петушинским районом
Во Владимире на Пасху пустят четыре автобуса до Улыбышевского кладбища
Девять молодых владимирских ученых получили гранты по 500 тысяч рублей
Исполняющим обязанности главы администрации Александровского района стал выходец из Подмосковья
Отопительный сезон во Владимире завершен
Владимирцев приглашают вспомнить об Окуджаве
Во Владимире откроется выставка "Зеленая неделя"
Сотрудница покровской тюрьмы заняла второе место в соревнованиях кинологов ФСИН по ЦФО
На закрытии Танеевского фестиваля во Владимире выступят «Виртуозы Москвы»
Владимиро-Суздальский музей-заповедник прошел во второй тур конкурса-фестиваля «Интермузей – 2019»
Житель Петушков осужден за грабеж накануне нового года
Камешковец попал за решетку за кражу и торговлю взрывчаткой