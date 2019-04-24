Жители Петушков проголосовали против объединения города с Петушинским районом

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-24T11:58:00+03:00

Изменить размер текста: A A

24 апреля в администрации Петушинского района состоялись общественные слушания изменению устава Петушинского района. По сути речь шла об объединении города Петушки и Петушинского района. Жители райцентра проголосовали против этой идеи.

На общественные слушания в качестве участников зарегистрировались 337 человек. Первым выступил глава района Сергей Великоцкий, заявивший, что от объединение станет лучше и городу, и району. Также районный менеджер сообщил, что в случае объединения, ни один из сотрудников городской администрации не будет уволен.

Большинство жителей города, выступавших на общественных слушаниях, высказались категорически против этой идеи. На их сторону встали депутаты местного райсовета Вячеслав Рогов, Илья Цветков, Александр Тиндиков и Владимир Малашенков.

За объединение высказались глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий, депутат Законодательного Собрания Владимирской области (избрался по одномандатному округу в Петушинском районе) Павел Шатохин, глава администрации города Петушки Сергей Агапов, депутат Петушинского райсовета Эммануил Зданович.

Глава города Петушки Александр Багров выступил так, что понять его позицию не представляется возможным.

В итоге 97 участников слушаний проголосовали за объединение города с районом, 140 - против. Отметим, что голосования на общественных слушаниях не носят характер обязательных к исполнению решений.

Отметим, 6 мая состоятся слушания по изменению устава города Петушков. На повестке дня будет стоять все тот же вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU