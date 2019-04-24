Во Владимире на Пасху пустят четыре автобуса до Улыбышевского кладбища
28 апреля празднуется Пасха. Многие владимирцы в этот день по традиции едут на кладбище поминать умерших. В мэрии по традиции пустят автобусы до городских кладбищ. 4 автобуса поедут в Улыбышево и еще один рейс будет ездить в Байгуши.
Вот расписание движения автобусов на Пасху:
1) Площадь Победы — кладбище Улыбышево — с 6.30 до 10.30.
2) Улица 2-я Никольская — кладбище Улыбышево — с 6.30 до 15.30.
3) Суздальский проспект, 5 — кладбище Улыбышево — с 6.30 до 10.30.
4) Улица Гагарина, 10 — кладбище Байгуши — с 6.30 до 15.30.
5) Кладбище Байгуши — кладбище Улыбышево — с 7.00 до 15.00.
Стоимость билетов на первые три маршрута — 50 рублей. Оставшиеся два маршрута стоят по 35 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU