Во Владимире на Пасху пустят четыре автобуса до Улыбышевского кладбища

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-24T11:23:01+03:00

Еще один рейс поедет до кладбища Байгуши

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28 апреля празднуется Пасха. Многие владимирцы в этот день по традиции едут на кладбище поминать умерших. В мэрии по традиции пустят автобусы до городских кладбищ. 4 автобуса поедут в Улыбышево и еще один рейс будет ездить в Байгуши.

Вот расписание движения автобусов на Пасху:

1) Площадь Победы — кладбище Улыбышево — с 6.30 до 10.30.

2) Улица 2-я Никольская — кладбище Улыбышево — с 6.30 до 15.30.

3) Суздальский проспект, 5 — кладбище Улыбышево — с 6.30 до 10.30.

4) Улица Гагарина, 10 — кладбище Байгуши — с 6.30 до 15.30.

5) Кладбище Байгуши — кладбище Улыбышево — с 7.00 до 15.00.

Стоимость билетов на первые три маршрута — 50 рублей. Оставшиеся два маршрута стоят по 35 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU