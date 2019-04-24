Девять молодых владимирских ученых получили гранты по 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-24T10:36:48+03:00

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Все девять грантов, полученных молодыми владимирскими учеными, предоставлены для создания высоких технологий. Восемь из них получили сотрудники и магистранты ВлГУ, девятый достался сотруднику ООО «ВладИнТех» Ярославу Ковалю на проект «Разработка новых классов ионных жидкостей на основе бициклических азолопридиниевых катионов с уникальными свойствами».

Средства выделил Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе «УМНИК» («Участник молодежного научно-инновационного конкурса». Среди проектов, которые победили в конкурсе и теперь получат финансирование в сумме 500 тысяч рублей на реализацию - такие сложные вещи, как робот-манипулятор с интеллектуальным управлением, лазерная обработка металла, интеллектуальная система освещения тепличного хозяйства. Единственная девушка, получившая грант - магистрант Института прикладной математики, физики и информатики ВлГУ Маргарита Тарасова. Она представила проект «Разработка оптического модуля изменения распределения интенсивности лазерного излучения в поперечном сечении пучка».

На реализацию проектов у молодых ученых теперь есть два года.

ИСТОЧНИК KP.RU