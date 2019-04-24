Исполняющим обязанности главы администрации Александровского района стал выходец из Подмосковья
24 апреля исполняющим обязанности главы администрации Александровского района был назначен 47-летний экс-глава города Голицино Одинцовского района Московской области Александр Дудоров. Днем ранее в отставку ушел работавший районным менеджером последние пять лет Игорь Першин. Он отправился на работу в "Газпром межрегионгаз Владимир"
Новый районный менеджер будет руководить Александровским районом до следующих выборов депутатов райсовета. Они состоятся осенью 2020 года.
Александр Дудоров родился в Республике Мордовии, окончил пограничное училище в Голицино, служил в рядах Вооруженных сил РФ в различных регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU