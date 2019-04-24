Исполняющим обязанности главы администрации Александровского района стал выходец из Подмосковья

СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-24T10:28:12+03:00

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24 апреля исполняющим обязанности главы администрации Александровского района был назначен 47-летний экс-глава города Голицино Одинцовского района Московской области Александр Дудоров. Днем ранее в отставку ушел работавший районным менеджером последние пять лет Игорь Першин. Он отправился на работу в "Газпром межрегионгаз Владимир"

Новый районный менеджер будет руководить Александровским районом до следующих выборов депутатов райсовета. Они состоятся осенью 2020 года.

Александр Дудоров родился в Республике Мордовии, окончил пограничное училище в Голицино, служил в рядах Вооруженных сил РФ в различных регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU