2019-04-23T21:24:38+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают вспомнить об Окуджаве

9 мая ему исполнилось бы 95 лет
Алексей СУХОВ
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9 мая исполняется 95 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, переводчика, композитора и исполнителя собственных песен Булата Окуджавы. Это один из наиболее ярких представителей авторской песни 50 - 80-х годов. Его песни звучат более чем в восьмидесяти фильмах, а творчество Булата Шалвовича стало символом целой эпохи.

В преддверии юбилея Булата Окуджавы «Культурно-образовательный центр» (проспект Ленина, 12) приглашает всех желающих на литературно-музыкальный час «Возьмемся за руки, друзья!»

Гости мероприятия услышат лучшие стихи и песни Окуджавы, увидят видеозаписи интервью Беллы Ахмадулиной, Исаака Шварца, Эльдара Рязанова, в которых они вспоминают о своих встречах с Булатом Шалвовичем, познакомятся с изданиями произведений Окуджавы и литературой о нем.

Мероприятие состоится 25 апреля в 13:00 и 15:00. Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU

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