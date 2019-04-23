2019-04-23T21:19:12+03:00
Общество

Во Владимире откроется выставка "Зеленая неделя"

Дачники смогут купить саженцы и семена
Алексей СУХОВ
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24 апреля во Владимирском Экспоцентре начнёт работу XV межрегиональная выставка «Зелёная неделя».

В этом году экспоненты «Зелёной недели» займут три площадки: на уличной территории перед Экспоцентром и два этажа выставочных залов. Свои товары и услуги представят более 120 предприятий. Традиционно жители и гости города смогут приобрести семена, рассаду, средства ухода и защиты зелёных насаждений, инструменты и различные сопутствующие товары.

Кроме того, параллельно с «Зелёной неделей» в Экспоцентре будет работать выставка «Домашний уют». Её участники представят дизайнерские вещи, предметы оформления интерьера, кухонные гаджеты, текстиль, ковры, мебель, бытовую технику, отделочные материалы – всё, что делает дом живым, интересным и уютным.

Экспозиции будут открыты для посетителей 24 – 27 апреля по адресу: ул. Батурина, 35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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