Сотрудница покровской тюрьмы заняла второе место в соревнованиях кинологов ФСИН по ЦФО

23 Апр 21:12 2019-04-23T21:12:59+03:00

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Старший инструктор – кинолог Эльвира Савельева вместе со своим напарником ротвейлером по кличке «Бэнтли» достойно представили Тюрьму №1 г. Покров в межрегиональном соревнование по многоборью специалистов-кинологов по поиску наркотических и психотропных веществ среди территориальных органов ФСИН ЦФО.

Собакам необходимо было обнаружить наркотики в легковом и грузовом транспорте, в помещении, в багаже, у человека и участке местности. После подсчетов баллов Савельева Эльвира и её лучший друг «Бэнтли» заняли 2 место. Они привезли домой кубок, медаль, диплом и, конечно же, лакомство для преданного друга.

Эльвира несет службу с ротвейлером «Бэнтли» уже 9 лет. Вместе они ни один раз занимали призовые места в подобных соревнованиях. Так в соревновании ФСИН в г. Казань в 2015 году они были первые в номинации по обнаружению наркотических средств в автотранспорте и обладателями 1 места в соревнованиях ФСИН в г. Нижний – Новгород 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU