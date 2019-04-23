2019-04-23T21:06:25+03:00
Звезды

На закрытии Танеевского фестиваля во Владимире выступят «Виртуозы Москвы»

Концерт пройдет в филармонии
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

24 апреля в Концертном зале им. С.И. Танеева в 18.30 состоится закрытие III Танеевского фестиваля искусств.

В программе закрытия - концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением художественного руководителя и дирижёра Владимира Спивакова, выступление солистки Большого театра Анны Аглатовой (сопрано) и солиста Национального филармонического оркестра России, лауреата международных конкурсов Сергея Журавля (флейта).

В программе: произведения А. Вивальди, Г.Ф. Генделя, Дж. Россини, Дж. Пуччини, Л. Делиба, Ф. Пуленка, Й. Гайдна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирцев приглашают вспомнить об Окуджаве
Во Владимире откроется выставка "Зеленая неделя"
Сотрудница покровской тюрьмы заняла второе место в соревнованиях кинологов ФСИН по ЦФО
Владимиро-Суздальский музей-заповедник прошел во второй тур конкурса-фестиваля «Интермузей – 2019»
Житель Петушков осужден за грабеж накануне нового года
Камешковец попал за решетку за кражу и торговлю взрывчаткой
В Муроме бык напал на хозяйку
В детсадах Владимирской области детям будут проверять глаза и зубы
Звезды Мариинки на Пасху выступят на площадках Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Владимирцы завоевали 38 медалей на чемпионате и первенстве России по дзюдо среди ЛИН
Глава администрации Александровского района Игорь Першин уходит в отставку
В Палатах пройдет концерт, посвященный Вене
В Александрове детям-сиротам не давали положенные по закону квартиры
Во Владимире мошенница по видом работницы ПФР обворовала девятерых пенсионеров
"Ростелеком" предложил владимирским бизнесменам цифровую поддержку
Владимирская прокуратура заблокировала сайты, торговавшие дипломами
Двое муромлян угнали такси и попали в ДТП
Владимирская тяжелоатлетка завоевала три "золота" на первенстве России
Владимирские волейболисты вышли в высшую лигу «А»
С помощью шлема виртуальной реальности владимирцы увидят, как горят леса и растут деревья
Во Владимире обновят 280 километров разметки на дорогах
В Киржаче и Покрове появятся надземные пешеходные переходы
На пожаре в ковровской многоэтажке огонь перекинулся на балконы двух соседних квартир
До Владимира пойдут еще два пригородных поезда
Владимирские пенсионеры отдали мошеннице 370 тысяч рублей взамен на «билеты банка приколов»
Владимирский комбинат "Тепличный" будет приватизирован к концу 2019 года