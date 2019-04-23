На закрытии Танеевского фестиваля во Владимире выступят «Виртуозы Москвы»
Концерт пройдет в филармонии
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24 апреля в Концертном зале им. С.И. Танеева в 18.30 состоится закрытие III Танеевского фестиваля искусств.
В программе закрытия - концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением художественного руководителя и дирижёра Владимира Спивакова, выступление солистки Большого театра Анны Аглатовой (сопрано) и солиста Национального филармонического оркестра России, лауреата международных конкурсов Сергея Журавля (флейта).
В программе: произведения А. Вивальди, Г.Ф. Генделя, Дж. Россини, Дж. Пуччини, Л. Делиба, Ф. Пуленка, Й. Гайдна.
ИСТОЧНИК KP.RU