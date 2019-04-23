2019-04-23T20:58:58+03:00
Общество

Владимиро-Суздальский музей-заповедник прошел во второй тур конкурса-фестиваля «Интермузей – 2019»

В середине мая в каждой из четырёх номинаций будут названы по 5 финалистов
Алексей СУХОВ
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник прошел во второй тур конкурса-фестиваля «Интермузей -2019» с проектом «Русский “летучий голландец” Иван Смирнов» в номинации «Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие».

На конкурс музей представил многолетнее научное исследование жизни Ивана Васильевича Смирнова, уроженца Владимира, выдающегося российского и голландского летчика-аса, участника Первой и Второй мировых войн, полного кавалера знака отличия «Георгиевский крест», автора мировых рекордов на дальность авиаперелетов…

Его архив хранится в Национальном авиационном музее «Авиадром» (Нидерланды, г. Лелистад).

Из 336 проектов, поданных на участие в межмузейном конкурсе, профессиональное жюри отобрало 119 проектов от 80 российских музеев.

По итогам второго этапа конкурса в каждой из четырёх номинаций будут названы по 5 финалистов, которые получат возможность презентовать свои проекты. В результате конкурсного отбора в каждой номинации определится победитель, которого наградят дипломом и денежным призом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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