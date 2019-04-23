Житель Петушков осужден за грабеж накануне нового года

СЕГОДНЯ 20:25 2019-04-23T20:25:48+03:00

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В предновогодний день житель Радужного, ранее уже судимый, отправился в супермаркет, где сложил в принесенный с собой пакет виски, колбасную нарезку, коробку зефира, пять глазированных сырков и груши в общей сложности почти на полторы тысячи рублей, а потом отправился к выходу из магазина. Охранник, заметивший похитителя, потребовал оплатить товар, но тот отказался и ударил сотрудника. Однако убежать вместе с добычей мужчина не сумел: охранник задержал его, а кассир вырвала пакет с продуктами из рук. Суд признал горожанина виновным в попытке грабежа и приговорил его к лишению свободы, ему предстоит провести год в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU