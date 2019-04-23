Камешковец попал за решетку за кражу и торговлю взрывчаткой

СЕГОДНЯ 19:55 2019-04-23T19:55:57+03:00

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В декабре прошлого года камешковец, недавно вышедший на свободу, ночью в декабре прошлого года в поселке Новки Камешковского района разбил витрину супермаркета, пролез в магазин и попытался утащить продукты, алкоголь и сигареты. Но далеко уйти с украденным не успел: его задержали сотрудники полиции, которых вызвали охранники. Спустя пару дней он залез в дачные домики в коллективном саду «Дружба», в одном не нашел ничего ценного, зато из другого утащил вещей на две с лишним тысячи рублей. В тот же день на свалке он отыскал взрывчатое вещество в жестяной банке, которое продал своему знакомому. Правда, покупатель в тот же день сдал взрывчатку сотрудникам полиции. А камешковца признали виновным в двух покушениях на кражу, в краже с проникновением в жилище и незаконном приобретении и сбыте взрывчатых веществ. Теперь ему предстоит отправиться в исправительную колонию строгого режима, а еще заплатить штраф – пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU