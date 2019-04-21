Под Владимиром выгорело 30 гектаров

СЕГОДНЯ 21:09 2019-04-21T21:09:33+03:00

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21 апреля крупное возгорание сухой травы произошло во Владимире, к вечеру выгорело более 30 гектаров и за последние несколько часов, по словам очевидцев, площадь только увеличивается, несмотря на отсутствие сильного ветра. Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, для тушения огня задействовали две автоцистерны и восемь спасателей, а также трое сотрудников системы структурного подразделения администрации Владимира. Тушить травяные пожары в городе должны силами администрации, поэтому пожарные на месте следят, чтобы огонь не подобрался к жилым домам и при необходимости оказать помощь горожанам. Всего за последние сутки ГУ МЧС России по Владимирской области зафиксировало более 50 возгораний травяной подстилки. Кстати, с 19 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры на территории дачных кооперативах, в городах и поселках.

ИСТОЧНИК KP.RU