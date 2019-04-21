Вязниковец из ревности убил бывшую девушку

СЕГОДНЯ 19:43 2019-04-21T19:43:05+03:00

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В августе прошлого года житель Вязников в родном городе в сквере на Соборной площади увидел экс-возлюбленную, с которой раньше не только встречался, но даже жил вместе. Нетрезвый мужчина приревновал бывшую подругу и набросился на нее, множество раз ударив ножом, который носил с собой. От полученных ран девушка скончалась. Вязниковцу предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Дело направлено в суд, рассматривать его начнут 22 апреля. Если его признают виновным, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU