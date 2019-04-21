В Коврове горожанка расправилась с мужем, требовавшим денег на выпивку

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-21T18:17:49+03:00

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Трагедия произошла в октябре прошлого года. Ковровчанка и ее гражданский муж поссорились у себя дома на улице Пролетарской. Женщина отказывалась дать сожителю денег на алкоголь, а тот, считая, что деньги общие, пытался получить их силой. Но горожанка сумела вырваться и, схватив со стола кухонный нож, ударила мучителя один раз в грудь. В результате он умер на месте до приезда врачей, а ей предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ковровчанка признала вину, отбывать наказание, назначенное ей приговором суда, она будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU