Ковровчанка, которую сбил троллейбус, требует денег за моральный ущерб

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-21T12:40:22+03:00

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Авария произошла в Коврове в октябре прошлого года, когда водитель троллейбуса, остановившийся на красный свет перед переходом на перекрестке проспекта Ленина и улице Чернышевского, поехал снова, не убедившись в безопасности маневра. На переходе он сбил местную жительницу, не успевшую перейти дорогу. В результате женщина получила перелом шейки бедра, долго лежала в больнице, перенесла сложную операцию, проходила болезненную терапию. С водителем женщина примирилась в суде, уголовное дело в отношении него было прекращено, но подала в суд иск, требуя взыскать с ковровского троллейбусного управления, где работал водитель, компенсацию. По словам пострадавшей, в течение семи месяцев никто из сотрудников и руководства управления не интересовался ее здоровьем. Теперь ковровчанка требует заплатить ей 450 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 14 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU