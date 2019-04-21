В Муроме мошенник поживился на складе аккумуляторами и маслом

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-21T12:29:34+03:00

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На частный склад, расположенный на улице Орловой, заглянул неизвестный и, представив сотрудникам необходимые документы, забрал шесть аккумуляторов и семь емкостей с машинным маслом, а потом спокойно уехал. Всего посетителю отпустили товара более, чем на семьдесят одну тысячу рублей. Как выяснилось позднее, представленные документы были подложными, а склад понес убыток. Сейчас выяснением всех обстоятельств случившегося занимается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU